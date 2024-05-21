Болгария потребует от "Газпрома" компенсацию убытков в размере 400 миллионов евро

Болгария потребует от "Газпрома" компенсации убытков в размере 400 млн евро за прекращение поставок газа.

Об этом заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов.

Он напомнил, что Россия прекратила поставку газа болгарской компании "Bulgargaz" еще в апреле 2022 года, после того, как Болгария отказалась платить России поставки газа исключительно в рублях.

Сумма ущерба составляет около 400 млн евро. Как отметил Малинов, в случае если претензия не будет удовлетворена добровольно в краткосрочной перспективе, "Bulgargaz" подаст арбитражное дело в Международный арбитражный суд в Париже.

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Напомним:

Российский энергетический гигант "Газпром" понес рекордные убытки за последние 25 лет, но Кремль собирается еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.

"Газпром" за 2023 год получил чистый убыток в 629 млрд рублей (почти 6,7 млрд долл) по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл).

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