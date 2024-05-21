Материнская компания соцсети Трампа получила убыток в более 300 миллионов долларов

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Trump Media and Technology Group, которая владеет социальной сетью бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social, потеряла более 300 миллионов долларов в первом квартале 2024 года.

Об этом сообщает AFP.

TMTG, которая недавно стала публичной, с января по март понесла чистые убытки в размере 327,6 миллиона долларов по сравнению с 210 тысячами долларов чистых убытков за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении компании.

За квартал TMTG, основным активом которой является социальная сеть Truth Social, основанная Трампом после того, как его выгнали из Twitter и Facebook в 2021 году, получила лишь 770 тысяч долларов от продаж.

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Некоторые эксперты сравнивают TMTG с "акциями мемов", цены на которые часто определяются народной поддержкой, а не финансовым состоянием или видением бизнеса.

TMTG начала публично торговаться на бирже Nasdaq 26 марта, а это означает, что медиагруппа республиканского кандидата в Белом доме теперь обязана публиковать ежеквартальные результаты.

Трамп владеет 57,3 процента акций TMTG, которая в конце марта объединилась с подставной компанией Digital World Acquisition.

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Напомним:

Социальная медиаплатформа бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social понесла убытки в 23 миллиона долларов, а чистый объем продаж составил 2,3 миллиона долларов.

20 февраля 2022 года в Apple App Store появилось приложение соцсети Truth Social, которую запустил бывший президент США Дональд Трамп.