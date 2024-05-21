Дизтопливо на АЗС дешевеет, несмотря на рост оптовых цен

Дизельное топливо на украинских АЗС дешевеет, несмотря на рост оптовых цен, тогда как цены на бензин не меняются.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы "А-95" с 13 по 20 мая, передает Enkorr.

Согласно данным мониторинга, за этот период на стелах бензин марки А-95 в среднем подорожал на 0,03 грн/л, до 55,94 грн/л, дизельное топливо подешевело на 0,39 грн/л, до 52,94 грн/л.

"Секрет проседания дизеля прост - хорошая наценка. На 20 мая она составляла 9,19 грн, хотя и уменьшилась за неделю на 0,78 грн/л. Тем временем для бензина спред увеличился на 0,26 грн/л, до 7,08 грн/л. Как видим, дизель остается кормильцем ритейла", - рассказали в Консалтинговой группе.

Реклама:

Напомним:

За неделю с 13 по 21 мая розничные цены на автомобильный газ уменьшились на 8 коп./л, до 26,76 грн/л.

Экономическая правда

Реклама: