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Дизтопливо на АЗС дешевеет, несмотря на рост оптовых цен

Вторник, 21 мая 2024, 18:09 - Виктор Волокита

Дизельное топливо на украинских АЗС дешевеет, несмотря на рост оптовых цен, тогда как цены на бензин не меняются. 

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы "А-95" с 13 по 20 мая, передает Enkorr.

Согласно данным мониторинга, за этот период на стелах бензин марки А-95 в среднем подорожал на 0,03 грн/л, до 55,94 грн/л, дизельное топливо подешевело на 0,39 грн/л, до 52,94 грн/л.

"Секрет проседания дизеля прост - хорошая наценка. На 20 мая она составляла 9,19 грн, хотя и уменьшилась за неделю на 0,78 грн/л. Тем временем для бензина спред увеличился на 0,26 грн/л, до 7,08 грн/л. Как видим, дизель остается кормильцем ритейла", - рассказали в Консалтинговой группе. 

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Напомним:

За неделю с 13 по 21 мая розничные цены на автомобильный газ уменьшились на 8 коп./л, до 26,76 грн/л. 

Экономическая правда

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АЗС дизтопливо
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