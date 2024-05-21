Украина выполнила все структурные маяки к миссии МВФ по пересмотру программы EFF – Минфин

Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с МВФ, миссия которого по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве.

Об этом заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Все структурные маяки выполнены. После того, как мы получили позитивные новости от Соединенных Штатов, имеем четкое понимание плана работы с ЕС по Ukraine Facility и соответствующих траншей, мы можем говорить о том, что мы в программе и выполняем свои обязательства", - сказала Зыкова.

По ее словам, во время работы миссии речь пойдет также о структурной работе над тем, чтобы Украина в дальнейшем оставалась в рамках программы, будет нарабатываться план работы к предстоящему до конца года пятому ее пересмотру.

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Она добавила, что "критических точек нет".

"Нам нужно понимать, что у нас есть гарантии того, что программа будет полностью продлена партнерами до конца четырехлетнего периода... (Существует) очень простая, но в то же время важная связь между предсказуемостью и своевременностью поступления внешнего финансирования и соответственно тем, какие фискальные меры, монетарные меры мы принимаем", - заявила заместитель министра.

Зыкова также напомнила, что первые месяцы этого года при отсутствии финансирования ЕС и США, которое частично компенсировали Япония и Норвегия, Украина прошла практически благодаря внутренним мерам: налог на сверхприбыль банков, досрочная уплата дивидендов крупнейшими госкомпаниями.

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По ее словам, Украина проводит и дальше будет проводить активные переговоры и с США, и с ЕС по вопросу взаимного предсказуемого выполнения взятых на себя обязательств.

Напомним:

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) через несколько недель начнет работу по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования для Украины, что позволит - в случае положительных результатов - выделить следующий транш.

Кабмин разработал концептуальную записку для государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с ее переориентацией на малые и средние предприятия (МСП), чем выполнил все маяки, предусмотренные Меморандумом по программе расширенного финансирования EFF с МВФ на март.