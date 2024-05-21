НБУ опустил официальный курс гривны к новому минимуму

Национальный банк Украины по итогам торгов на межбанке установил официальный курс гривны к доллару на среду, 22 мая, на уровне 39,8052 грн/долл по сравнению с 39,6650 грн/долл во вторник, 21 мая.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Таким образом, НБУ опустил официальный курс к новому минимуму. Справочное значение курса гривны, устанавливаемого НБУ, снизилось на 11 коп. – до 39,7869 грн/долл.

На наличном рынке доллар подорожал на 7 коп. – до 40,10 грн/долл. С начала 2024 года официальный курс гривны опустился на 4,8%, или на 1,80 грн, а с момента перехода Нацбанка 3 октября 2023 в режим управляемой гибкости – на 8,9%, или на 3,24 грн, пишет Интерфакс. -Украина.

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На предыдущий минимум – 39,7879 грн/долл – курс гривны вышел 22 апреля, однако затем к 8 мая он укрепился до 39,2966 грн/долл.

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Экономическая правда

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