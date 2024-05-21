СБУ разоблачила подпольные типографии, где подделывали документы для ЕС 

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате спецоперации в разных регионах Украины задержаны девять участников группировки.

Фигуранты предлагали своим клиентам поддельные документы для "легализации" в зарубежных странах, в частности в Евросоюзе.

Реклама:

Речь идет о фальшивых паспортах, видах на жительство в ЕС, а также водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации авто.

Стоимость таких "услуг" составляла от 300 до 700 американских долларов. Сумма зависела от вида и количества подделок.

Задокументировано, что за сутки злоумышленники "штамповали" до полусотни заказов.

Реклама:

По данным следствия, преступная организация действовала на территории Киевской, Закарпатской, Харьковской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областей.

При этом подпольные типографии были обустроены в арендованных квартирах и собственных квартирах фигурантов в Харькове и Мукачево, где злоумышленники установили специальное компьютерное оборудование и принтеры для печати на пластиковых карточках с использованием голографической пленки.

Готовую продукцию они предлагали в специально созданных Телеграмм-каналах, а ее отправку заказчикам осуществляли через почтовые сервисы.

Во время обысков по местам пребывания фигурантов и в их подпольных цехах обнаружены: поддельные документы, оттиски печатей и штампов; оборудование для изготовления подделки; компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности; банковские карты, на которые поступали средства от продажи фальшивок.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении.

Одному из организаторов, который скрывается за границей, заочно сообщено о подозрении по таким же статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним:

В мае Служба безопасности Украины и Национальная полиция при содействии руководства "Укрзализныци" разоблачили на коррупции заместителя руководителя службы пути регионального филиала АО "Укрзализныця" в Киеве.

Экономическая правда