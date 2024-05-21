СБУ разоблачила подпольные типографии, где подделывали документы для ЕС
Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В результате спецоперации в разных регионах Украины задержаны девять участников группировки.
Фигуранты предлагали своим клиентам поддельные документы для "легализации" в зарубежных странах, в частности в Евросоюзе.
Речь идет о фальшивых паспортах, видах на жительство в ЕС, а также водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации авто.
Стоимость таких "услуг" составляла от 300 до 700 американских долларов. Сумма зависела от вида и количества подделок.
Задокументировано, что за сутки злоумышленники "штамповали" до полусотни заказов.
По данным следствия, преступная организация действовала на территории Киевской, Закарпатской, Харьковской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областей.
При этом подпольные типографии были обустроены в арендованных квартирах и собственных квартирах фигурантов в Харькове и Мукачево, где злоумышленники установили специальное компьютерное оборудование и принтеры для печати на пластиковых карточках с использованием голографической пленки.
Готовую продукцию они предлагали в специально созданных Телеграмм-каналах, а ее отправку заказчикам осуществляли через почтовые сервисы.
Во время обысков по местам пребывания фигурантов и в их подпольных цехах обнаружены: поддельные документы, оттиски печатей и штампов; оборудование для изготовления подделки; компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности; банковские карты, на которые поступали средства от продажи фальшивок.
Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении.
Одному из организаторов, который скрывается за границей, заочно сообщено о подозрении по таким же статьям Уголовного кодекса Украины.
Напомним:
В мае Служба безопасности Украины и Национальная полиция при содействии руководства "Укрзализныци" разоблачили на коррупции заместителя руководителя службы пути регионального филиала АО "Укрзализныця" в Киеве.
Экономическая правда