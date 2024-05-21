Рада приняла закон о реформе автострахования

Верховная Рада 21 мая одобрила евроинтеграционный законопроект №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автоцивилке).

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной полиции Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект делает автоцивилку действенной.

В частности, предлагается:

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постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах ЕС;

ввести быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней, заявил Железняк);

ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых ущерб нанесен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;

расширить применение "европротокола" - оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.

"Договорились что ряд важных правок для индустрии страхования будут добавлены в законодательство в ближайшее время от Комитета", - добавил Железняк.

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев пояснил, что действующий ЗУ "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" вступил в силу почти 20 лет назад и является устаревшим.

Сейчас лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тыс грн на одного потерпевшего, независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших, - 160 тыс грн на одного потерпевшего, но не более 800 тыс грн на одно страховое событие.

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В течение двух лет после введения в действие нового закона предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью пострадавших до 1 млн грн на одного пострадавшего и 20 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших людей, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, - до 2 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших, добавил Гетманцев.

Экономическая правда