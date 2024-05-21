Цены на жилье за год выросли на 16%: меньше всего подорожали двухкомнатные квартиры 

В первом квартале этого года цены на жилую недвижимость в Украине повысились в среднем на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает LIGA.net.

Рост цен на жилье был в пять раз выше, чем официальный уровень годовой инфляции (3,2%).

По данным Госстата, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 17,6%, на вторичном - на 15,3%.

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Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 17,8%, на вторичном - на 15,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке - на 17,5%, на вторичном - на 15,2%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке - на 17,9% %, на вторичном - на 15,5%.

Напомним:

В марте украинские банки увеличили объемы предоставления ипотечных кредитов. Они выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.

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Экономическая правда