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Цены на жилье за год выросли на 16%: меньше всего подорожали двухкомнатные квартиры 

Вторник, 21 мая 2024, 16:49 - Виктор Волокита

В первом квартале этого года цены на жилую недвижимость в Украине повысились в среднем на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает LIGA.net. 

Рост цен на жилье был в пять раз выше, чем официальный уровень годовой инфляции (3,2%).

По данным Госстата, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 17,6%, на вторичном - на 15,3%.

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Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 17,8%, на вторичном - на 15,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке - на 17,5%, на вторичном - на 15,2%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке - на 17,9% %, на вторичном - на 15,5%.

Напомним: 

В марте украинские банки увеличили объемы предоставления ипотечных кредитов. Они выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.

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Экономическая правда

жилье цены
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