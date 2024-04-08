Одесская компания без торгов будет строить под Киевом военное кладбище за 1,4 млн: активисты просят об аудите
Заказ на проведение подготовительных работ для строительства Национального военного кладбища под Киевом получила одесская ООО "Автоспецюг" за 1,4 миллиона гривен. Компанию выбрали без электронных торгов.
Об этом свидетельствуют данные в системе закупок Prozorro, передает Big Kyiv.
Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" Министерства по делам ветеранов Украины заключило договор с ООО "Автоспецюг" 26 марта этого года.
К "подготовительным работам" относятся разрушение и снос зданий, земляные работы и капитальное строительство в пределах Гатненской территориальной общины Фастовского района Киевской области. Всего за такие "подготовительные работы" одесская компания получит 1 429 440 млн грн из госбюджета. Договор заключили без электронных торгов, ведь сумма работ меньше чем 1,5 млн грн.
"Необходимости в проведении открытых торгов в порядке, определенном этими особенностями и/или путем использования электронного каталога отсутствует", - говорится в протоколе.
На Prozorro уже зарегистрировали обращение к Государственным аудиторам, поскольку в системе не обнародованы подробности договора.
Поэтому активисты уже подали обращение к аудиторам о нарушении порядка определения предмета закупки и непредоставление документов в случаях, предусмотренных законом.
"Вырубка леса названа подготовительными работами? Может уже все услуги так называть, потому что по большому счету все работы являются подготовительными. Исполнитель какой интересный - правочка, а за какую сумму взялся. И где договор с исполнителем?", - говорится в обращении.
ООО "Автоспецюг" была зарегистрирована в 2020 году в Одессе по улице Химической. Ее уставный капитал составляет 50 000 грн.
Напоминаем:
Национальное военное мемориальное кладбище построят на территории Гатненской общины на Киевщине. Однако жители села Мархаловка протестуют, заявляя, что это якобы повлечет загрязнение грунтовых вод и уничтожение леса.