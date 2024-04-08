Одеська компанія без торгів будуватиме під Києвом військове кладовище за 1,4 млн: активісти просять про аудит

Замовлення на проведення підготовчих робіт для будівництва Національного військового кладовища під Києвом одержала одеська ТОВ "Автоспецюг" за 1,4 мільйона гривень. Компанію обрали без електронних торгів.

Про це свідчать дані в системі закупівель Prozorro, передає Big Kyiv.

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" Міністерства у справах ветеранів України уклало договір із ТОВ "Автоспецюг" 26 березня цього року.

До "підготовчих робіт" належать руйнування та знесення будівель, земляні роботи та капітальне будівництво в межах Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області. Загалом за такі "підготовчі роботи" одеська компанія отримає 1 429 440 млн грн з держбюдету. Договір уклали без електронних торгів, адже сума робіт є меншою ніж 1,5 млн грн.

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"Необхідності у проведенні відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями та/або шляхом використання електронного каталогу відсутня", – йдеться у протоколі.

На Prozorro вже зареєстрували звернення до Державних аудиторів, оскільки в системі не оприлюднені подробиці договору.

Тому активісти вже подали звернення до аудиторів стосовно порушення порядку визначення предмета закупівлі та ненадання документів у випадках, передбачених законом.

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"Вирубку лісу названо підготовчими роботами? Може вже усі послуги так називати, бо за великим рахунком усі роботи є підготовчими. Виконавець який цікавий – правочка, а за яку суму узявся. І де договір з виконавцем?", – йдеться у зверненні.

ТОВ "Автоспецюг" була зареєстрована у 2020 році в Одесі по вулиці Хімічній. Її статутний капітал становить 50 000 грн.

Нагадуємо:

Національне військове меморіальне кладовище збудують на території Гатненської громади на Київщині. Однак мешканці села Мархалівка протестують, заявляючи, що це нібито спричинить забруднення ґрунтових вод та знищення лісу.