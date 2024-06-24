"Укрзализныця" начала покупать более дешевое топливо через Prozorro Market
"Укрзализныця" успешно приобрела 5000 тонн дизельного топлива через электронный каталог Prozorro Market.
Об этом сообщается на сайте государственного учреждения "Профессиональные закупки".
Согласно сообщению, благодаря этому инструменту удалось получить лучшую цену, сравнивая с прямыми сделками и даже стоимостью на АЗС.
В госучреждении также отметили, что Укрзализныця приобрела 5000 тонн дизельного топлива за 252 млн грн. В закупке приняли участие 6 участников, поэтому благодаря высокой конкуренции удалось сэкономить более 10 млн грн.
По результатам закупки, цена составила 42,4 грн за литр. Это - лучшая стоимость дизельного топлива даже по сравнению с прямыми соглашениями.
Например, 5 апреля Укрзализныця напрямую закупила почти 30 тысяч тонн дизельного топлива у иностранного производителя ПАО "Orlen Lietuva". Цена дизеля по этому контракту составляет 44 гривны за литр с учетом всех налогов и доставки, посчитали журналисты издания "Наші гроші".
Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", средняя цена дизтоплива на 21 июня составляла 45,1 грн за литр, а цена на АЗС - 52,6 грн за литр.
В госучреждении также отметили, что победителем процедуры стала государственная компания "Укрнафта".
Напомним:
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Экономическая правда