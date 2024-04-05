Торговля Турции с РФ замедляется под давлением санкций

Торговля между Турцией и Россией испытывает перебои из-за западных санкций. Это наносит удар по важному каналу поставок для Москвы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Экспортеры машинного оборудования, которые больше всех получили выгоду от роста поставок в Россию, могут сократить свои продажи на 1 миллиард долларов в этом году из-за "нечетких" и "стремительно растущих" санкционных списков, а также ограничений на товары с потенциальным военным использованием, сообщил председатель Ассоциации экспортеров машин Кутлу Каравелиоглу.

Это составляет треть прошлогодних продаж в Россию, сообщил он, добавив, что наибольшее снижение сейчас наблюдается по станкам, насосам и электродвигателям.

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"Для любого серьезного производителя промышленного оборудования, похоже, невозможно сохранить свою предыдущую заинтересованность Россией перед лицом растущего давления на банковскую систему и цепи поставок", - сказал Каравелиоглу.

Это плохие новости для турецких компаний и попыток правительства снизить дефицит текущего счета. Но это также свидетельствует о том, что санкции США и ЕС в отношении России становятся все более эффективными, даже в странах, не являющихся членами союза, таких как Турция.

По предварительным данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с предыдущим годом.

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Напомним:

Объем поставок из Турции в Россию за февраль сократился на 33% - до 670 млн долл по сравнению с 1 млрд долл за аналогичный период 2023 года.