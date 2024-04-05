Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 86 юридических и 7 физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 86 юридических лиц, а также семи физических, среди которых - граждане иностранных государств.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Согласно приложениям к решению СНБО, 73 из 86 юридических лиц, против которых введены санкции, зарегистрированы на подконтрольной правительству территории Украины, еще два - во временно захваченном Мариуполе Донецкой области, три - в оккупированном Севастополе. Местонахождением остальных юридических лиц является Российская Федерация и Китай.

Ограничительные меры против упомянутых юридических лиц введены на три и десять лет.

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Санкции сроком три года введены против шести физических лиц: Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.

Вадиму Альперину на три года заблокировали активы, запретили производить любые торговые операции, выводить капитал за территорию страны, участвовать в приватизации и

Ограничительные меры на 10 лет введены против Араика Амирханяна. По данным "Миротворца", он причастен к рейдерским захватам, организации нелегальных переправлений через государственную границу, отмыванию денег с последующим выводом в Россию и временно оккупированный Крым.

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Напомним:

Бюро экономической безопасности провело обыски в подконтрольных одесскому бизнесмену складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц.

Бюро не указывало имя бизнесмена, но отмечало, что в отношении него были применены персональные санкции за контрабанду и 14 апреля 2021 года указом президента было прекращено его гражданство. Описанию правоохранителей соответствует одесский бизнесмен Вадим Альперин.

Высший антикоррупционный суд 12 октября 2023 года закрыл уголовное производство против одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский называл "одним из крестных отцов контрабанды в Украине" и обещал подарок за его поиск.

Бизнесмен Вадим Альперин обвинялся с сообщниками в создании преступной организации, которая путем махинаций незаконно завозила товары в Украину. По версии следствия, убытки составили более 63,8 млн грн. Альперин также находится под санкциями СНБО.

Предприниматель Юрий Кушнир, основатель фирмы "Черновицкий завод строительных материалов" и охранного агентства "Сокол". Был избран депутатом от "Партии регионов" в Черновицкий облсовет в 2010 году.

В 2020 году был фигурантом по делу о взятке экс-главе облсовета суммой в 200 тысяч долларов. В постановлении Высшего антикоррупционного суда, говорится о том, что тогдашний председатель Черновицкого областного совета от партии Батькивщина Иван Мунтян за деньги Кушнира должен был способствовать передаче в аренду санатория "Брусника" на 49 лет.

Одесский бизнесмен Виктор Шерман, фирмы которого занимаются морскими грузоперевозками. Специализировался преимущественно на импорте одежды, в основном из Китая. Местные СМИ называют Шермана одним из партнеров Вадима Альперина.