Маск продвигает планы сбора информации в Китае для обеспечения планов по ИИ - Reuters

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Компания Tesla продвигает планы по обеспечению глобального развития своей системы беспилотного вождения с помощью данных с внутреннего рынка Китая, что является частью стратегии Илона Маска по развитию искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам двух людей, в рамках усилий по сбору данных в КНР, Tesla разрабатывает планы по центру обработки данных в стране для тренировки алгоритма, необходимого для более полностью автономных автомобилей.

Усилия Tesla подчеркивают скорость, с которой компания делает ставку на прорыв в области искусственного интеллекта в то время, когда спрос на электромобили замедлился, а конкуренция усилилась.

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Ее стремление полнее использовать данные с автомобилей в Китае для разработки искусственного интеллекта для вождения происходит в то время, когда правительство США пытается ограничить передачу технологий ИИ от американских фирм в Китай.

Создание дата-центра в Китае для разработки FSD потребует от Tesla сотрудничества с китайским партнером, сказали два источника. Существует также потенциальная проблема с поставкой оборудования.

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Напомним:

Британская инжиниринговая группа Arup потеряла около 25 млн долл после того, как мошенники использовали цифровую версию топ-менеджера для заказа финансовых переводов во время видеоконференции.

Глава Британской спецслужбы GCHQ, Энн Кист-Батлер заявила, что Китай представляет реальную и растущую кибернетическую угрозу для Соединенного Королевства.