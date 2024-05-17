Дело на более 2 миллиардов: в ГБР обнародовали подробности задержания Кропачева

Государственное бюро расследований разоблачило преступную организацию, которая на махинациях в угольной сфере нанесла государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Национальной полицией задержали фактического владельца ООО "Краснолиманское", входящего в группу компаний ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.

По информации правоохранителей, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына беглого экс-президента – Александра Януковича – и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.

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Он, его доверенное лицо, руководитель предприятия и бухгалтер объединились в преступную организацию, которая не давала работать и доводила до банкротства Государственное предприятие "ПК Краснолиманская".

фото: Офис генпрокурора

Госпредприятие зависит от ООО "Краснолиманское", поскольку не имеет возможности проводить добычу каменного угля из собственных пластов, которые расположены ниже пластов, добываемых ООО.

Бизнесмен решил воспользоваться такой ситуацией, но из-за сделок с налоговыми льготами, которые присваивали его структуры, пытались довести госпредприятие до банкротства. По разработанной им схеме все возмещения из бюджета, в частности из-за применения нулевой ставки НДС, получали коммерсанты, при этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством.

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Кроме того, общество пользовалось оборудованием государственного предприятия.

"Руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных "льгот", наращивая задолженность перед бюджетом, в том числе и из-за штрафных санкций и пеней. Между тем, оно платило все соответствующие платежи владельцу подконтрольных бизнесмену коммерческих структур. Деньги на миллиарды гривен в дальнейшем отмываются из-за купли-продажи движимого и недвижимого имущества", – рассказали в ГБР.

Следствие задокументировало четыре эпизода противоправной деятельности преступной группировки.

Первый эпизод: неправомерное применение ООО "Краснолиманское" с 1 января 2022 года по 31 августа 2023 года налоговой льготы – на общую сумму 75 млн 105 тыс грн.

Второй эпизод: умышленная не регистрация налоговых документов госпредприятия, что привело долговых обязательств и неуплаты налогов в бюджеты разных уровней на сумму 2 млрд 194 млн грн.

Третий эпизод: руководство предприятия с 1 января 2022 года по 30 сентября 2023 года не регистрировало налоговые накладные в адрес ООО "Краснолиманское" на более 1 млрд грн. Из-за чего госпредприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 169 млн 938 тыс грн.

Также на 30 октября 2023 года руководитель предприятия задекларировал, однако не уплатил налоговое обязательство по НДС в государственный бюджет на общую сумму 1 млрд 124 млн грн.

Кроме этого, должностные лица ООО "Краснолиманское", по указанию владельца, в период 2022-2023 годов незаконно приобрели имущество на деньги, полученные от указанных выше противоправных действий, почти на миллиард гривен.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении:

бенефициарному владельцу ООО "Краснолиманское";

управляющему финансами бизнесмена;

директору ООО "Краснолиманское";

главному бухгалтеру ООО "Краснолиманское.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 13 лет лишения свободы. В настоящее время готовят ходатайство в суд об избрании мер в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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Напомним:

Виталий Кропачев является владельцем "Укрдонинвеста" (угольный бизнес и добыча газа). В 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса и Луганской области, а в 2017-м — шахту "Краснолиманская".

Как писала ЭП, Кропачев был "смотрящим" в угольной отрасли от бывшего первого заместителя главы фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко - Игоря Кононенко, сам Кропачев это опровергал. Он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса, а в 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины.

В 2019 году начал развивать медианаправление. В частности, купил 2 ТВ-канала, "Инфо24" и "Так TV", а в декабре 2021 года приобрел компанию "Эра продакшн". Летом 2022 года Кропачев приобрел компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала". В 2023 году запустил телеканал Ukraine World News.

В 2023 году "Укрдонинвест" стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Однако в конце концов Кропачев отказался от покупки порта.