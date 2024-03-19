"Укртелеком" Ахметова интересуется покупкой одного из операторов фиксированного интернета

АО "Укртелеком" Рината Ахметова - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, изучает возможность по приобретению одного из операторов фиксированного интернета.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил гендиректор компании Юрий Курмаз, отвечая на вопрос о вероятных шагах оператора по поглощению меньших компаний в сегменте фиксированного интернета.

"M&A-сделки мы рассматриваем и считаем это хорошей возможностью неорганического роста для системных операторов в Украине. Стейхолдеры здесь - покупатель, продавец, государство, клиент", - сказал он.

При этом, по словам Курмаза, пока непосредственных переговоров компания не ведет - присматривается к рынку.

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Гендиректор "Укртелекома" добавил, что переговоры о возможном приобретении одного из операторов происходили в 2023 году, но конкретных результатов они не дали. Он не назвал компанию, с которой велись переговоры.

"Переговоры, которые были в 2023-м, к сожалению, ничем не завершились по простой причине - нет официальной отчетности об активах. Провайдер услуг интернета есть, а активов нет. Хотя провайдер работает и имеет клиентскую базу. Баланса как такового нет. Десять оптических линий - на Петровичи, три - на Григоровичи, две - на Казимировичи. Остальное оборудование - вообще еще на ком-то. Группа ФЛП, где каждый что-то имеет...

Это реальный кейс, когда активов у провайдера не было. Мы были согласны только на нормальную, прозрачную сделку, но наш визави говорит, что если выполнит все необходимые юридические и финансовые процедуры и приведет структуру в порядок, то ее цена вырастет втрое, не меньше", - рассказал Курмаз.

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Он добавил, что нередко интернет-провайдеры, которые готовы продать бизнес, выставляют цену, исходя из размеров имеющейся клиентской базы. При этом вопрос "прозрачно уплаченных за предыдущие периоды налогов вообще не обсуждается".

По его словам, в этом году "Укртелеком" продолжит изучать вопрос приобретения оператора фиксированного интернета и будет рассматривать компании, которые развивают современные технологии, оптическую инфраструктуру.

"Конечно, в первую очередь будем смотреть в регионах, где у нас нет пересечения с нашей сетью... В потенциальной M&A-сделке меня интересует и такой вопрос: как сформированы тарифы на услуги провайдера, есть ли в них налоги. Например, в нашем тарифе около 30% налогов. Ведь мы как прозрачный бизнес должны закладывать в тариф налоги. Если нет - мы не договоримся", - сказал Курмаз.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине.

Значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные учреждения и медицинские учреждения, аварийные службы. Интернет от "Укртелекома" есть почти в 4 тыс населенных пунктов страны и функционирует в 90% из них, пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, "Укртелеком" является единственным участником и учредителем ООО "ТриМоб" - поставщика услуг подвижной (мобильной) связи в стандарте UMTS/WCDMA. С 2013 года компания присоединилась к бизнесу SCM.

Экономическая правда