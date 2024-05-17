Сахарники просят Кабмин срочно прекратить экспорт сахара в ЕС: какая причина

Ассоциация "Укрцукор" обратилась в Кабмин с просьбой срочно установить нулевую квоту на экспорт сахара в ЕС на 2024 год из-за достижения предельного объема, предусмотренного решением ЕС для экспорта украинского сахара в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

"Фактически речь идет об инициировании закрытия Украиной границы для экспорта сахара в ЕС в кратчайшие возможные сроки в связи с тем, что экспортные значения по сахару уже достигли 262,6 тыс. тонн, определенных как квота Украины на 2024 год", - отмечается в обращении.

"Укрцукор" считает, что такое обращение является подтверждением конструктивной позиции украинских производителей сахара и их готовности интегрироваться в европейский рынок сахара и соответствовать его требованиям.

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Напомним:

13 мая Совет Евросоюза одобрил приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год.

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