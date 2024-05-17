В Минцифре рассказали, как остаться на связи во время отключений электроэнергии
Пятница, 17 мая 2024, 15:05 -
Министерство цифровой трансформации советует позаботиться об устойчивом интернете на время отключений электроэнергии.
Советы разместил министр Михаил Федоров в своем телеграмканале.
"Враг продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру, поэтому в энергосистеме Украины значительный дефицит. А доступ к интернету должен быть всегда, чтобы находиться на связи и продолжать работать и учиться", - написал министр.
Он разместил график, где указаны три совета, как оставаться онлайн в экстренных ситуациях.
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