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В Минцифре рассказали, как остаться на связи во время отключений электроэнергии 

Пятница, 17 мая 2024, 15:05 - Экономическая правда

Министерство цифровой трансформации советует позаботиться об устойчивом интернете на время отключений электроэнергии.

Советы разместил министр Михаил Федоров в своем телеграмканале. 

"Враг продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру, поэтому в энергосистеме Украины значительный дефицит. А доступ к интернету должен быть всегда, чтобы находиться на связи и продолжать работать и учиться", - написал министр.

Он разместил график, где указаны три совета, как оставаться онлайн в экстренных ситуациях.

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электроэнергия Украина интернет
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