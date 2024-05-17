Китай планирует потратить более $40 миллиардов на выкуп непроданных квартир

Правительство Китая объявило о своей самой мощной попытке спасти местный рынок недвижимости, смягчив правила ипотеки и призвав местные органы власти выкупать непроданные дома.

Об этом пишет Bloomberg.

Пакет поддержки включает снижение требований к первому взносу для покупателей жилья и 300 миллиардов юаней (42 миллиарда долларов) финансирования, чтобы помочь поддерживаемым правительством фирмам выкупить неподанные дома у застройщиков. Эти объекты затем будут превращены в доступное жилье.

"Хотя инвесторы приветствовали эту новость - индекс акций девелоперов в пятницу вырос почти на 10% - далеко не ясно, сможет ли этот план „подвести черту" под кризисом на рынке недвижимости. Финансирование, объявленное центральным банком Китая, является лишь частью того, что, по мнению некоторых аналитиков, необходимо для решения проблемы несоответствия спроса и предложения на рынке жилья, и многие потенциальные покупатели ждут дальнейшего падения цен, прежде чем вступать в игру", - пишет агентство.

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"Это несколько похоже на спасение финансовых учреждений во время Великого финансового кризиса", - сказал в интервью Bloomberg TV профессор финансов Шанхайского передового института финансов Чжу Нин.

"Но, в конце концов, если центральное правительство не вмешается и не предоставит собственные кредиты рынку недвижимости, нам будет немного сложно или слишком преждевременно считать, что мы вышли из кризиса", - сожалел он.

По оценкам центрального банка, программа перекредитования может привести к выдаче кредитов на покупку жилья в общей сложности на 500 миллиардов юаней. Это меньше оценок аналитиков, которые оценивают необходимое финансирование от 1 трлн до 5 трлн юаней - в зависимости от масштаба и скорости, с которой правительство будет разбираться с инвентаризацией жилого фонда.

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Китай также отменил нижний предел ипотечных ставок для покупки первого и второго жилья для физлиц.

В пятницу центральный банк снизил минимальный первый взнос для покупателей жилья до 15%, что является рекордно низким показателем. Покупатели вторичного жилья теперь должны внести 25%, причем оба шага означают снижение на 5%.

Каждому городу все еще нужно будет принимать решение относительно ипотечных ставок после того, как общенациональный минимум был отменен. Местные органы власти могут решать, сохранять ли минимальную ипотечную ставку и на каком уровне.

Напомним:

Соощбалось, что китайское правительство рассматривает возможность того, чтобы местные органы власти по всей стране выкупили миллионы непроданных домов - это может стать одной из самых амбициозных попыток спасти кризисный рынок недвижимости.

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Экономическая правда