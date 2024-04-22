Суд все же снял арест с компании UkrTower, которую вместе с lifecell покупает французский миллиардер Ньель

Киевский апелляционный суд 16 апреля не отменил арест 100% корпоративных прав оператора башен UkrTower, который принадлежит турецкому телеком-холдингу Turkcell. Через два дня состоялось второе заседание, на котором арест таки сняли.

Об этом говорится в постановлении суда от 16 апреля, которое опубликовали 22 апреля.

Мобильного оператора lifecell вместе с сетью коллцентров Global Bilgi и оператором башен UkrTower покупает французский миллиардер Ксавье Ньель за 525 млн долл.

В решении суда говорится, что 100% корпоративных прав UkrTower остаются арестованными.

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Как писала ЭП, 16 апреля Киевский апелляционный суд отменил арест 19,8% акций мобильного оператора lifecell и 100% его дочерней платежной системы Paycell. Это решение суда дало "зеленый свет" для завершения одной из крупнейших сделок на украинском рынке за последние годы.

Однако судьба UkrTower тогда была неизвестна из-за того, что судья тихо объявлял решение, его не поняли ни слушатели, ни стороны процесса.

Без снятия ареста UkrTower закрытие сделки по покупке lifecell невозможно.

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Обновлено.

В комментарии Forbes "Датагруп-Volia" заявила, что 18 апреля состоялось второе заседание, на котором арест все же был снят. Постановление пока не опубликовано.

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Экономическая правда