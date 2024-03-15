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Vodafone продає свій італійський відділ компанії Swisscom за 8 мільярдів євро

П'ятниця, 15 березня 2024, 12:35 - Артур Крижний

Vodafone Group Plc погодилася продати свій італійський бізнес компанії Swisscom AG за 8 мільярдів євро (близько 8,7 мільярда доларів). Також оголошено про викуп акцій на суму 4 мільярди євро. Ці кроки спрямовані на оптимізацію діяльності Vodafone та підвищення ціни акцій, яка останнім часом знижувалася.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У спільній заяві компаній повідомляється, що Swisscom планує об'єднати Vodafone Italia зі своєю італійською дочірньою компанією Fastweb SpA. Очікується, що угода буде завершена у першому кварталі 2025 року. Уряд Швейцарії, який є контрольним акціонером Swisscom, окремо заявив про підтримку угоди.

Генеральний директор Vodafone Маргеріта Делла Валле зіткнулася зі зниженням ціни акцій та тиском щодо продажу або злиття неефективних підрозділів. Це стосується й італійського бізнесу, який потерпає від жорсткої конкуренції та низьких цін на тарифи порівняно з іншими ринками. Делла Валле також погодилася продати Vodafone Іспанія і планує об'єднати британський підрозділ компанії з CK Hutchison Holdings Ltd.

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У заяві Делла Валле назвала продаж "останнім кроком у перебудові наших європейських операцій".

"Наші бізнес-одиниці працюватимуть на зростаючих телекомунікаційних ринках, де ми займаємо сильні позиції. Це дозволить нам забезпечити прогнозоване та більш стрімке зростання в Європі", - додала вона.

Акції Vodafone в лондонській торгівлі зросли на 3,6% до 68,45 пенсів станом на ранок. Акції Swisscom на біржі Цюриха майже не змінилися, коштуючи 503,80 швейцарських франків.

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