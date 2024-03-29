В Украине уже засеяли яровыми культурами более 470 тысяч гектаров

В Украине по состоянию на 29 марта яровыми культурами засеяно более 470 тысяч гектаров в разных регионах. Больше всего – в Одесской области.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, пишет "Укринформ".

"В основном сеют пшеницу, ячмень, горох и овес. Посевная еще продолжается, поэтому не смогу назвать окончательную цифру, потому что все зависит от погодных условий", - сказал Соломчук.

По его словам, больше всего засеянных площадей в Одесской области, а меньше всего - на территориях, которые были деоккупированы или сильно пострадали от российской агрессии. При этом значительная часть загрязненных территорий уже готова для безопасного хозяйствования.

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Напомним:

Созданный Военно-Морскими силами ВСУ морской коридор обеспечил экспорт с августа почти 33,8 млн тонн грузов, что превышает показатели работы в рамках "зерновой инициативы".

Кабмин принял постановление, которое расширяет направления государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, также были увеличены суммы выплат.

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