В прошлом году в Украине снизился импорт сельхозтехники: в 2024 году тренд сохранится

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Украина значительно сократила импорт большинства видов агротехники в 2023 году, и эта тенденция будет сохраняться в 2024 году.

Об этом сообщают в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Особенно критическая ситуация наблюдается с импортом тракторов, зерноуборочных комбайнов и посевной техники, отмечают в Институте.

Так, импорт маломощных тракторов сократился в 2023 году на 74% по сравнению с предыдущим годом - до 503 единиц. Падение импорта тракторов средней мощности - на 22%, до 1174 единиц, мощных тракторов - на 6%, до 1174 единиц.

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Несколько замедляется сокращение импорта в Украину зерноуборочных комбайнов (-9,4% против показателей 2022 года) - до 1906 единиц.

На 38,4% уменьшился импорт посевной техники (до 2749 единиц). Объемы импорта плугов в Украину сократились на 52,1% - до 1332 единиц.

Учитывая то, что часть предприятий сельскохозяйственного машиностроения уничтожена, повреждена или находится под оккупацией, а физические объемы импорта техники для аграрных предприятий сокращаются, ситуация с обновлением парка значительно ухудшается, отмечают в Институте.

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