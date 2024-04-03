Агровиробники отримали кредитів на понад 30 мільярдів

Банківські кредити за різними програмами на відновлення та розвиток у поточному році отримали більш як чотири тисячі агрогосподарств. Загальна сума кредитів склала 30,4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"З початку року 4 603 агрогосподарств отримали 30,4 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 2 525 господарств профінансовано на 11 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (10,9 млрд грн виділено для 424 підприємств), Тернопільської (2 млрд грн для 191) та Кіровоградської областей (1, 67 млрд грн для 557).

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За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше коштів отримали підприємства Київщини (1,3 млрд грн), Харківщини (1,1 млрд грн), Кіровоградщини (1 млрд грн) та Одещини (795,7 млн грн).

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Нагадаємо:

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Кабмін прийняв постанову, яка розширює напрями державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, також були збільшені суми виплат.