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ФГИУ получил в управление 49% сети АЗС Shell: куда направят средства от продажи

Понедельник, 22 апреля 2024, 14:02 - Артур Крыжный

Фонд государственного имущества получил санкционные активы россиянина Эдуарда Худайнатова, в частности 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет украинской сетью автозаправочных станций под брендом Shell.

Об этом говорится в сообщении ФГИУ.

Кроме сети АЗС, Фонд госимущества получил 100% доли в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", владеющей нефтебазой и недвижимостью.

Сейчас ФГИУ осуществляет процесс очистки этих активов от арестов и запретов для регистрации права собственности за государством.

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Полученные от продажи санкционного имущества средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Напомним:

Ранее Высший антикоррупционный суд отказал Министерству юстиции во взыскании в доход государства 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

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В феврале, ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации украинских активов подсанкционного российского олигарха с Эдуарда Худайнатова.

Апелляционная палата ВА КСудовлетворила ходатайство Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов россиянина Эдуарда Худайнатова в виде 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет АЗС Shell.

ФГИУ Shell
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