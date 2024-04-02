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Апелляционная палата ВАКС разрешила национализировать 49% компании, которая управляет АЗС Shell

Вторник, 2 апреля 2024, 18:32 - Артур Крыжный

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов россиянина Эдуарда Худайнатова в виде 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет АЗС Shell.

Об этом сообщила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых.

"49% ООО "Альянс Украина" (сеть заправок Shell) взыскано в пользу Украины - Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляцию Минюста", - сообщила она.

Напомним:

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Ранее, Высший антикоррупционный суд отказал Министерству юстиции во взыскании в доход государства 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине.

В феврале, ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации украинских активов подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова.

Shell
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