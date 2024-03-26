"Газпром" выкупает активы Shell в "Сахалин-2" за 1 миллиард долларов

Подконтрольная "Газпрому" компания "Сахалинский проект" приобрела 27,45% акций у оператора проекта "Сахалин-2", которые ранее принадлежали Shell, примерно за 1 млрд долл.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что ранее соответствующая доля Sakhalin Energy принадлежала британско-нидерландской компании Shell, а купить ее планировал "Новатэк".

Однако российское правительство без объяснений официально отменило свое распоряжение годичной давности о продаже пакета акций конкуренту "Газпрома" "Новатэку".

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"Российское правительство заявило поздно в понедельник, что 27,5% акций Sakhalin Energy планируется продать компании под названием Sakhalin Project за 94,8 млрд рублей (1,02 млрд долл).

Еще в 2022 году представители Shell утверждали, что существует риск, что Россия национализирует иностранные активы, поскольку правитель Путин неоднократно заявлял, что Москва отомстит США и их союзникам за замораживание российских активов и другие санкции.

В июне 2022 года компания-оператор "Сахалин-2" указом правителя была преобразована в российскую структуру.

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Затем Shell, а также Mitsui и Mitsubishi попросили оставить свои доли, если они этого хотят.

Экономическая правда.