Апеляційна палата ВАКС дозволила націоналізувати 49% компанії, яка керує АЗС Shell
Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова в вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.
Про це повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих.
"49% ТОВ "Альянс Україна" (мережа заправок Shell) стягнуто на користь України – Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляцію Мінʼюсту", – повідомила вона.
Нагадуємо:
Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні.
У лютому, ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха з Едуарда Худайнатова.