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Апеляційна палата ВАКС дозволила націоналізувати 49% компанії, яка керує АЗС Shell

Вівторок, 2 квітня 2024, 18:32 - Артур Крижний

Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова в вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.

Про це повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих.

"49% ТОВ "Альянс Україна" (мережа заправок Shell) стягнуто на користь України – Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляцію Мінʼюсту", – повідомила вона.

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Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні.

У лютому, ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха з Едуарда Худайнатова.

Shell
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