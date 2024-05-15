Boeing грозит уголовное преследование из-за катастроф 737 MAX, в которых погибли 346 человек

Обломки лайнера 737 МАХ 8 после катастрофы в Эфиопии, март 2019 года Фото NYT

Минюст США заявил, что компания Boeing нарушила свои обязательства по соглашению 2021 года, которое защищало авиастроителя от уголовного преследования за смертельные катастрофы 737 MAX в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что теперь Boeing могут привлечь к ответственности - решение должно быть принято до 7 июля. Ожидается, что авиаконцерн может столкнуться со штрафами и более жестким надзором.

В то же время сама компания считает, что выполнила соглашение 2021 года.

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По словам Минюста США, Boeing не смог "разработать, внедрить и обеспечить соблюдение программы соответствия и этики для предотвращения и выявления нарушений законов США о мошенничестве в рамках своей деятельности"

Чиновники сделали этот вывод после январской аварии на борту Alaska Airlines, которая выявила постоянные проблемы с безопасностью и качеством в компании Boeing.

"Такое заявление подвергает Boeing потенциальному уголовному преследованию за катастрофы 2018 и 2019 годов, что может привести к значительным финансовым санкциям и усилению надзора, углубляя корпоративный кризис и репутационный ущерб, вызванный январской аварией", - пишет агентство.

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Чиновники рассмотрят шаги, предпринятые авиастроителем для устранения и исправления нарушений, прежде чем определять, как действовать дальше.

Министерство поручило Boeing предоставить ответ до 13 июня и намерено решить, преследовать ли Boeing до 7 июля, говорится в заявлении.

"Мы считаем, что выполнили условия этого соглашения, и с нетерпением ждем возможности ответить по этому вопросу", - говорится в заявлении Boeing, опубликованном во вторник.

Кризис, продолжающийся в компании Boeing, уже привел к смене руководства и правительственным расследованиям. Во время слушаний в Сенате США в апреле инженер Boeing показал, что компания использовала опасные производственные сокращения для некоторых самолетов и отодвинула его "на второй план", когда он поднял вопрос безопасности, утверждают в компании.

Родственники погибших в авиакатастрофах и их адвокаты, тем временем, утверждают, что Boeing нарушил соглашение с прокуратурой от 2021 года, которая требовала от компании пересмотреть свою программу соответствия. Федеральные прокуроры ранее согласились просить судью снять уголовное обвинение с авиастроительной компании, если она будет соблюдать условия соглашения в течение трех лет.

Но авария 5 января произошла всего за два дня до истечения срока действия соглашения. Чиновники Министерства юстиции рассматривают этот инцидент как часть более широкого расследования того, нарушил ли Boeing соглашение.

Согласно переписке, с которой ознакомилось агентство Reuters, 31 мая представители министерства встретятся с членами семей жертв предыдущих смертельных катастроф и их адвокатами, чтобы обсудить свое решение.

"Это важный первый шаг на пути к привлечению Boeing к ответственности за гибель 346 пассажиров и членов экипажа на двух рейсах", - сказал адвокат Пол Касселл, представляющий интересы членов семей жертв.

"Но теперь Министерству юстиции необходимо продвинуть это преследование вперед, энергично и эффективно до вынесения обвинительного приговора", - добавил он.

Другой адвокат членов семей жертв, Эрин Эпплбаум, сказала Reuters, что она и ее клиенты "довольны тем, что Минюст решил действовать правильно", и надеются, что за этим последует судебное преследование.

В январе 2021 года Boeing согласился выплатить 2,5 миллиарда долларов, чтобы закрыть уголовное расследование в отношении поведения компании в связи с предыдущими смертельными авиакатастрофами.

В рамках соглашения с прокурорами компания согласилась выплатить компенсации родственникам жертв и пересмотреть свои практики комплаенса.

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Напомним:

Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.

Экономическая правда