Экспорт нефти из РФ обвалился до 5-месячного минимума из-за атак дронов: прибыль уменьшилась

Апрельский экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал до уровня, который последний раз наблюдался в конце 2023 года. Все из-за атак украинских дронов и запланированного сокращения добычи, что оказывает давление на нефтяные доходы страны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

В прошлом месяце страна экспортировала всего 7,3 миллиона баррелей в день, что на 6,4% меньше, чем в марте, говорится в ежемесячном отчете агентства. По оценкам МЭА, это самый низкий уровень экспорта нефти из России за последние пять месяцев.

Основная часть снижения пришлась на потоки продукции, которые упали почти на 15% до 2,3 миллиона баррелей в день по сравнению с мартом, свидетельствуют данные.

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Более высокие цены на российскую нефть и топливо частично компенсировали влияние снижения экспорта на доходы страны. Тем не менее, по подсчетам агентства, в апреле страна заработала на экспорте нефти 17,2 миллиарда долларов, по сравнению с 18,4 миллиарда долларов месяцем ранее.

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Напомним:

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Энергетические доходы бюджета России за четыре месяца 2024 года составили 4,157 трлн руб, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Российский энергетический гигант "Газпром" потерпел рекордные убытки за последние 25 лет, но Кремль собирается еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.

Министерство энергетики РФ предложило правительству временно снять запрет экспорта бензина, введенный с марта 2024 года, после серии атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.