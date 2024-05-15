Китай изучает возможность выкупа государством непроданного жилья для спасения рынка недвижимости

Китайское правительство рассматривает возможность того, чтобы местные органы власти по всей стране выкупили миллионы непроданных домов - это может стать одной из самых амбициозных попыток спасти кризисный рынок недвижимости.

Об этом пишет Bloomberg News со ссылкой на источники.

"Государственный совет пытается получить отзывы от нескольких провинций и правительственных учреждений относительно предварительного плана. Хотя Китай уже экспериментировал с несколькими пилотными программами по ликвидации избыточного жилого фонда с помощью государственного финансирования, этот план будет гораздо более масштабным", - пишет агентства со ссылкой на источники, которые говорили на условиях анонимности.

По словам двух собеседников, местным госпредприятиям будет предложено помочь выкупить непроданное жилье у проблемных застройщиков со значительными скидками за счет кредитов, предоставленных госбанками. Многие из этих объектов затем будут превращены в доступное социальное жилье.

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Собеседники говорят, что чиновники все еще обсуждают детали плана и его реалистичность, добавляя, что на его окончательное утверждение могут уйти месяцы, если китайские лидеры решат пойти дальше. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Китая не ответило на запрос издания о комментариях.

"Если власти таки пойдет на это, то это ознаменует новый этап в правительственной кампании по преодолению „самого большого тормоза" второй крупнейшей экономики мира, за которой пристально следит общественность.

Продажи жилья в Китае упали примерно на 47% за первые четыре месяца, а количество непроданного жилья находится на восьмилетнем максимуме, что усугубляет кризис, который угрожает около 5 миллионам людей риском безработицы или снижением доходов", - пишет Bloomberg.

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"План может влить ликвидность непосредственно застройщикам и улучшить их финансовое положение, а также немедленно переварить избыточные запасы", - сказал руководитель отдела исследований китайской недвижимости в CGS International Securities HK Рэймонд Ченг.

"Это ситуация, в которой выигрывают все. Конечно, она требует много средств - не менее 1 триллиона юаней, чтобы сделать влияние более значимым", - добавил эксперт.

Инвесторы ждут деталей следующих шагов правительства после того, как 30 апреля правящая Коммунистическая партия пообещала исследовать новые подходы для смягчения кризиса на рынке недвижимости.

Хотя в прошлом Пекин экспериментировал с выкупом государством непроданных квартир, большинство менее масштабных инициатив не имели особого успеха.

В начале 2023 года Народный банк Китая предоставил 100 миллиардов юаней некоторым финансовым учреждениям через специализированный кредитный механизм. Эти деньги должны были помочь восьми городам на экспериментальной основе приобрести непроданные объекты недвижимости для использования в местных программах субсидированной аренды.

Однако, согласно последним квартальным данным центрального банка, по состоянию на март в рамках программы было выделено лишь 2 миллиарда юаней, что свидетельствует об осторожности среди банков и местных властей.

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Экономическая правда