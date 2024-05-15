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"Укрзализныця" назначила поезд на маршрут Киев - Сумы: когда будет курсировать

Среда, 15 мая 2024, 16:27 - Артур Крыжный

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на маршрут Киев - Сумы, который будет состоять из сидячих вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Оперативно усиливаем транспортную связь Сумщины со столицей назначением дополнительного дневного поезда №279/280 Киев - Сумы", - говорится в сообщении.

Так, поезд будет курсировать ежедневно с 18 по 26 мая и будет отправляться из Киева в 07:33. Прибытие к конечной станции Сумы в 13:19, в обратный путь поезд будет отправляться из Сум в 14:50 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:47.

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Состоять поезд будет из сидячих вагонов. Остановки предусмотрены на станциях Дарница, Нежин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Белополье.

Напомним:

"Укрзализныця" разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов.

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Укрзализныця Киев транспорт
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