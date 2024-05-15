Будут судить Лозинского, которого обвиняют в получении $400 тысяч взятки 

15 мая 2024 г. прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, которого разоблачили на получении 400 тыс. долларов США взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно ее информации, также будут судить доверенное лицо экс-заместителя Министра, предпринимателя и двух его сообщников.

В САН напоминают, что летом 2022 года Кабмин выделил почти 1,41 млрд грн Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры на обеспечение населения в зимний период теплом.

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Следствие установило, что в это время предприниматель предложил заместителю Министра осуществить закупку, в том числе, передвижных котельных установок по процедуре прямых договоров, поскольку речь шла о срочных закупках материалов и оборудования для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Предприниматель, привлекая к схеме еще двух человек, подготовил предложение для министерства с ценами на 25-30% дороже рыночных. В то же время была создана видимость что эта стоимость является обоснованной, поскольку предприниматель задействовал подконтрольные ему компании, которые предлагали похожее оборудование за еще более высокую цену.

В дальнейшем заместитель министра за взятку согласился на предложение предпринимателя.

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Напомним:

В январе 2023 года Кабмин уволил Василия Лозинского, которого задержало НАБУ из-за взятки в 400 тыс долларов, с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.