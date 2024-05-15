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В Украине повреждено 25% фиксированных сетей и тысячи станций мобиотной связи

Среда, 15 мая 2024, 15:25 - Экономическая правда

Вследствие российской агрессии в Украине повреждено 25% фиксированных сетей, уничтожено или повреждено 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Интерфакс-Украина". 

"На сегодня 25% фиксированных сетей повреждены - это факт. Уничтожено или повреждено более 4 тыс. станций мобильной связи", - сказал Федоров на презентации электронных коммуникаций до 2030 года в среду, 15 мая.

Среди риск-факторов, влияющих на телекоммуникационную отрасль в Украине, он выделил кибератаки и нагрузку на операторов из-за необходимости обслуживать большой трафик роуминга для почти 4 млн украинских беженцев.

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Украина мобильная связь
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