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Устаревшая конструкция: НКЦБФР отменяет сертификацию специалистов

Среда, 15 мая 2024, 16:20 - Экономическая правда

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью отменяет свои нормативные акты о сертификации специалистов, руководствуясь новым законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР. 

Отныне работникам всех профессиональных участников рынков капитала не нужен сертификат как для получения лицензии, так и для осуществления профессиональной деятельности. Причем не только во время действия военного положения, но и после его окончания. 

"С начала нашей каденции мы боролись с этой устаревшей конструкцией, когда работник и директор должны были каждые три года получать сертификат. Мы приложили много усилий на этом пути, чтобы сегодня мы могли сказать - сертификаты не нужны", - сообщил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

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Так, Комиссия признала, что утратило силу Положение о сертификации специалистов по вопросам рынков капитала и организованных товарных рынков. 

В НКЦБФР отметили, что это произошло благодаря изменениям в перечне полномочий регулятора, внесенными Законом Украины №3585-IX. В частности, в Комиссии пока отсутствуют полномочия по сертификации специалистов.

НКЦБФР Украина
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