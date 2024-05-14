Злочевский, Богуслаев и другие: "Схемы" нашли имущество семей экс-чиновников в Дубае на $30 миллионов

схемы

Журналисты проекта "Схемы" нашли элитную недвижимость в жилых комплексах Дубая в ОАЭ, приобретенную родственниками бывших украинских чиновников, нардепов, судей и прокуроров - общая стоимость находок составляет около 30 млн долларов.

Как сообщают "Схемы", речь идет, в частности, об экс-министре экологии времен Януковича Николае Злочевском, экс-президенте и экс-нардепе "Мотор Сичи" Вячеславе Богуслаеве, лоббисте концерна "ЕДАПС" и экс-регионале Василии Грицаке, бывшем судье Артуре Емельянове и экс-заместителе прокурора Одесской области Олеге Корнилове.

"Данные о недвижимости получены в рамках международного расследовательского проекта Dubai Unlocked. В основе - многочисленные утечки информации, преимущественно за 2020 и 2022 годы из Земельного департамента Дубая, а также коммунальных предприятий, находящихся в государственной собственности ОАЭ.

Эти данные получил Вашингтонский центр оборонных исследований (C4ADS), а затем передал норвежскому финансовому изданию E24 и Проекту по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который координировал работу над эксклюзивным массивом данных десятков медиа со всего мира", - отмечают украинские расследователи.

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В частности, журналисты обнаружили, что Злочевский приобрел два апартамента в комплексе W Residences - The Palm на побережье Персидского залива на искусственном острове-пальме за 11 млн долларов.

"На момент покупки недвижимости в 2019 году Злочевский уже не был у власти и впоследствии был объявлен в розыск по подозрению в экономических преступлениях. Пока длился судебный процесс, экс-министр переписал имущество на дочь Анну Злочевскую, которая до сих пор числится владелицей двух апартаментов", - пишут "Схемы".

Журналисты обратились к семье Злочевского с просьбой о комментарии через ряд их компаний, но ответа пока не получили.

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Кроме этого, согласно данным из земельного реестра Дубая, экс-президент "Мотор Сичи", подсанкционный Вячеслав Богуслаев вместе с сыном Александром приобрели 19 объектов недвижимости в различных элитных районах Дубая в промежутке с 2009 по 2018 годы - это 11 апартаментов в таких комплексах как Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower и других, а также восемь офисных помещений в Jumeirah Business Centre 1 и в недостроенном комплексе Dubai Pearl.

Общая стоимость этой недвижимости - более 15 миллионов долларов, подчеркивают "Схемы".

"По состоянию на момент публикации расследования в собственности Александра Богуслаева остается пять объектов недвижимости в недострое Dubai Pearl, а остальные - проданы, с выручкой в 3,5 миллиона долларов. Как выяснили журналисты, с помощью транзакций, недвижимость семьи Богуслаевых также длительное время сдавалась в аренду - это могло принести 1,5 миллиона долларов прибыли", - добавляют журналисты.

Расследователи обратились к семье Богуслаевых через их адвоката с вопросами о происхождении средств, отсутствие упоминания о них и объектах недвижимости в ОАЭ в декларациях экс-нардепа и вопросом, были ли уплачены налоги в Украине при продаже этих объектов, но пока ответа не получили.

Сейчас Вячеслав Богуслаев находится под стражей по ряду обвинений, в частности, в государственной измене, пособничестве стране-агрессору и противодействии ВСУ, которые сам экс-президент "Мотор Сичи" отвергает.

Также "Схемы" обнаружили в Дубае имущество Светланы Емельяновой - бывшей жены влиятельного судьи времен Януковича Артура Емельянова. Речь идет о трех квартирах в жилом комплексе Sadaf 6, каждая из которых площадью 123 квадратных метра. Их общая стоимость - 1,8 млн долларов.

Емельянов отказался отвечать на вопросы расследователей по существу, ссылаясь на то, что это недвижимость бывшей жены.

"Ранее в расследовании "Схем" говорилось о том, что развод Емельяновых мог быть фиктивным для сокрытия другого элитного имущества за рубежом. Ведь судья регулярно посещал Вену, где жила Светлана Емельянова с детьми, также бывшие супруги продолжали вместе отдыхать и иметь общий быт. Сам судья фиктивность развода отрицает", - пишут "Схемы".

Как выяснили также журналисты, приобрела недвижимость в Дубае и семья экс-нардепа-регионала и лоббиста концерна "ЕДАПС" Василия Грицака - двое апартаментов общей стоимостью более 700 тысяч долларов, в комплексах The Fairways North Tower и Ocean Heights.

"Сейчас одна из квартир записана на старшего сына Грицака, вторая - на жену и младшего сына", - говорится в материале. В комментарии "Схемам" Василий Грицак заявил: "Я впервые от вас слышу (о недвижимости в ОАЭ, - ред.). Я их вам дарю! Понятия не имею. Вам подарок! Нет и не было".

Сообщается также, что экс-заместитель прокурора Одесской области Олег Корнилов приобрел в Эмиратах три квартиры общей стоимостью более 400 тысяч долларов. Две из них - в конце 2011 и 2012 годах - на тот момент Корнилов уже занимал должность заместителя главного прокурора Одесской области, а также в 2020 году - гостиничные апартаменты в премиум-комплексе Aykon City-Tower (башня B), построенном в непосредственной близости от достопримечательностей Дубая.

Как отмечают "Схемы", сам прокурор был люстрирован после Революции Достоинства - его уволили с должности, из-за чего Корнилов обратился в суд. В 2021 году восстановился в должности и получил более 2,3 миллиона гривен из бюджета за "вынужденный прогул", а через год уволился.

"Согласно транзакциям, двое апартаментов сдавались в аренду и могли принести 135 тысяч долларов прибыли, впоследствии еще более 250 тысяч - от продажи двух квартир (разница от стоимости - ред.).

Ни в одной из имеющихся деклараций экс-прокурор не упомянул о недвижимости в Дубае, а в комментарии журналистам заявил, что у него "нет там квартир". Согласно данным из Земельного департамента Дубая, он все еще значится владельцем гостиничного номера", - добавляют журналисты.

Экономическая правда