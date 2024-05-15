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Нидерланды и Франция предлагают ЕС санкции против банков, помогающих РФ в поставках для ВПК - СМИ

Среда, 15 мая 2024, 14:55 - Европейская правда

Франция и Нидерланды якобы продвигают в ЕС идею о применении санкций ко всем финансовым учреждениям, которые помогают России осуществлять финансовые операции для оплаты за товары, компоненты или технологии, используемые в военно-промышленном комплексе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

Франция и Нидерланды предлагают на уровне ЕС запретить сотрудничество лиц и компаний с финансовыми учреждениями, в отношении которых органами ЕС установлено, что они причастны к транзакциям, которые "существенно поддерживают российскую военную сферу, способствуя экспорту в Россию товаров, которые являются значимыми для ее военных усилий, как товары двойного назначения и технологии и товары из определенного перечня".

Предложение должны обсудить на встрече послов ЕС в среду, на которой будут говорить о содержании 14-го пакета санкций против России.

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Такие ограничения могли бы стать убедительным аргументом для банков в странах Ближнего Востока, Турции и Китае.

Против идеи может выступить Венгрия и, не исключено, Германия, поскольку нововведения могут ударить по ее бизнес-связям с Китаем.

Работа над 14-м пакетом санкций Евросоюза против России продолжается с апреля 2024 года.

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13-й пакет санкций ЕС утвердил ко второй годовщине полномасштабной войны, он был нацелен в том числе на противодействие обходу наложенных ранее санкций.

Европейская правда

ЕС Европа санкции
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