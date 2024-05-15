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За апрель "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 11,5% от всех налоговых поступлений

Среда, 15 мая 2024, 15:52 - Артур Крыжный

"Нафтогаз" уплатил в апреле в госбюджет 8 миллиардов гривен, что составляет 11,5% от всех налоговых поступлений.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

За четыре месяца 2024 года группа "Нафтогаз" пополнила государственный бюджет Украины на 26,2 млрд грн налогов. Еще 2,1 млрд грн было направлено в местные бюджеты.

Напомним:

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Рада обязала "Укрнафту" платить дивиденды непосредственно в госбюджет.

В прошлом году большинство предприятий группы "Нафтогаз" улучшили свои финансовые результаты минимум на 40%.

налоги Нафтогаз госбюджет
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