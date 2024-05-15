Neuralink Маска годами имела проблемы со своими имплантами - Reuters

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На прошлой неделе компания Neuralink сообщила, что крошечные провода в мозгу ее первого пациента, которые позволяют управлять электронными приборами, вышли из положения, и об этой проблеме компания Илона Маска знала годами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

На прошлой неделе компания сообщила, что крошечные провода имплантата, которые тоньше человеческого волоса, были выведены из мозга пациента во время первого испытания на людях, что привело к уменьшению количества электродов, которые могли бы измерять сигналы мозга.

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Компания заявила, что ей удалось восстановить способность имплантата отслеживать сигналы мозга пациента, внеся изменения, которые включали модификацию алгоритма, чтобы сделать его более чувствительным.

Источники Reuters сообщили, что Neuralink знала из тестов на животных, которые она провела перед получением разрешения в США в прошлом году, что провода могут быть удалены, вместе с чувствительными электродами, которые расшифровывают сигналы мозга, сказали три источника. Они добавили, что Neuralink считала риск достаточно низким, чтобы не вносить изменения в конструкцию имплантов.

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Напомним:

Инспекторы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обнаружили проблемы с ведением документации и контролем качества экспериментов на животных в компании Илона Маска Neuralink.