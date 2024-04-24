Самая дорогая технокомпания Европы ASML официально сменила гендиректора

Нидерландский монополист на рынке оборудования для изготовления кремниевых микросхем ASML на ежегодном собрании утвердил назначение Кристофа Фуке новым генеральным директором компании.

Об этом пишет Reuters.

"Я очень рад, что смогу написать следующую главу в истории ASML и продолжать создавать значительную ценность для наших акционеров", - сказал Фуке.

"Фуке, назначенный на эту должность в ноябре, является 15-летним ветераном компании, который ранее руководил ее линейками электромобилей.

Реклама:

Он заменит на этом посту генерального директора Питера Веннинка, который возглавлял компанию с 2014 года - периода, когда цена ее акций выросла более чем в десять раз и она стала крупнейшей технологической компанией Европы с рыночной стоимостью более 300 миллиардов евро", - пишет агентство.

"Последние несколько месяцев люди говорили мне: "Вы уходите на пенсию на пике расцвета компании". Нет, мы даже не на середине пути", - сказал Веннинк.

Напомним:

Реклама:

Сообщалось, что 66-летний Веннинк в апреле покинет пост. На его место совет директоров назначил ветерана индустрии Кристофа Фуке.

Вместе с Веннинком уйдет и другой сопрезидент, технический директор Мартин ван ден Бринк, который отдал компании 40 лет.

Читайте подробнее об ASML в статье ЭП: От нее зависят все компании мира. Как фирма из Эйндховена оказалась в эпицентре "войны чипов" между США и Китаем. История ASML

Экономическая правда