Трейдеры заработали почти 5 миллиардов от снижения акций Nvidia

Трейдеры заработали почти 5 миллиардов долларов на резкой распродаже акций разработчика микросхем для искусственного интеллекта Nvidia.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что во время последних трех торговых сессий трейдеры получили прибыли почти на 5 миллиардов долларов во время резкой распродажи акций.

Акции компании упали на 13% и потеряли 430 миллиардов долларов рыночной капитализации с 18 июня, когда она на короткое время стала самой дорогой компанией в мире после стремительного роста.

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В сообщении говорится, что продавцы коротких позиций заработали 2,4 млрд долл на падении Nvidia на 6,6% в понедельник, что является самой высокой однодневной прибылью с начала ведения такой статистики в 2019 году.

Некоторые участники рынка объясняют падение Nvidia тем, что инвесторы возвращаются из привлекательных акций ИИ в другие секторы, поскольку 2024 год приближается к середине.

Несмотря на недавнее падение, оптимизм относительно роли Nvidia в развитии искусственного интеллекта привел к тому, что их акции в этом году выросли на 145%, став вторым лучшим результатом для индекса S&P 500, который включает акции 500 различных компаний США.

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Напомним:

Nvidia потеряла более 500 миллиардов долларов рыночной стоимости с тех пор, как на прошлой неделе стала самой дорогой компанией мира после того, как ее акции упали почти на 7 процентов в понедельник.

Акции компании Nvidia выросли более чем на 1000% с октября 2022 года, что вызвало дилемму у инвесторов: продавать акции сейчас, удерживать их в ожидании дальнейшего роста или же вкладывать в них дополнительные средства.