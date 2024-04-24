Найдорожча технокомпанія Європи ASML офційно змінила гендиректора

Нідерландський монополіст на ринку обладнання для виготовлення кремнієвих мікросхем ASML на щорічних зборах затвердив призначення Крістофа Фуке новим генеральним директором компанії.

Про це пише Reuters.

"Я дуже радий, що зможу написати наступну главу в історії ASML і продовжувати створювати значну цінність для наших акціонерів", - сказав Фуке.

"Фуке, призначений на цю посаду в листопаді, є 15-річним ветераном компанії, який раніше керував її лінійками електромобілів.

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Він замінить на цій посаді генерального директора Пітера Веннінка, який очолював компанію з 2014 року - періоду, коли ціна її акцій зросла більш ніж у десять разів і вона стала найбільшою технологічною компанією Європи з ринковою вартістю понад 300 мільярдів євро", - пише агентство.

"Останні кілька місяців люди говорили мені: "Ви йдете на пенсію на піку розквіту компанії". Ні, ми навіть не на середині шляху", - сказав Веннінк.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що 66-річний Веннінк у квітні залишить посаду. На його місце рада директорів призначила ветерана індустрії Крістофа Фуке.

Разом з Веннінком піде й інший співпрезидент, технічний директор Мартін ван ден Брінк, який віддав компанії 40 років.

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Економічна правда