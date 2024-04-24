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Байден подписал закон с 61 млрд долларов в поддержку Украины

Среда, 24 апреля 2024, 18:10 - Европейская правда

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, предусматривающий выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден объявил на специальном брифинге.

"Это хороший день для Америки, для Европы и для мира в мире… Это то, что будет иметь значительные последствия… Это придаст безопасности Америке, это сделает мир более безопасным", – прокомментировал Джо Байден.

Кулеба об одобрении помощи Украине в Конгрессе США: Аллилуйя

Напомним, 23 апреля Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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Подробно об "украинской" составляющей пакета "ЕвроПравда" писала в материале.

Американские СМИ сообщали, что после принятия проекта Белый дом готовит для отправки в Украину помощь в 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.

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