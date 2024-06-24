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Женщины в США имеют лишь треть от пенсионных сбережений мужчин – опрос

Понедельник, 24 июня 2024, 18:28 - Экономическая правда

Женщины в США сэкономили лишь треть суммы, которую мужчины отложили на пенсию, что создает потенциальный кризис среди женщин-пенсионерок.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно опросу, медиана мужских пенсионных сбережений составляет 157 тыс долл, тогда как женщины - лишь 50 тыс долл.

"Финансовое будущее определенных групп населения, таких как женщины, является особенно нестабильным. Женщинам сложнее экономить на пенсию", - отметила в своем заявлении генеральный директор американского страхового банка Prudential, Кэролайн Фини. 

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Она также назвала инфляцию, цены на жилье и изменения в налоговой политике основными препятствиями для женских сбережений.

По сравнению с опрошенными мужчинами, женщины втрое чаще сосредоточены на обеспечении своей семьи и детей, чем на сбережениях.

Сообщается, что среди респондентов 46% мужчин сказали, что с нетерпением ждут выхода на пенсию и имеют больше планов на это время, по сравнению с 27% опрошенных женщин.

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Экономическая правда

США пенсии финансы
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