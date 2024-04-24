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Байден підписав закон з 61 млрд доларів на підтримку України

Середа, 24 квітня 2024, 18:10 - Європейська правда

Президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден оголосив на спеціальному брифінгу.

"Це хороший день для Америки, для Європи і для миру у світі… Це те, що буде мати значні наслідки… Це додасть безпеки Америці, це зробить світ безпечнішим", – прокоментував Джо Байден.

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Нагадаємо, 23 квітня Сенат остаточно схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США. 

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Детально про "українську" складову пакета "ЄвроПравда" писала в матеріалі.

Американські ЗМІ повідомляли, що після ухвалення проєкту Білий дім готує для відправлення в Україну допомогу на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.

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