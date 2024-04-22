Польские фермеры блокируют два пункта пропуска: в очередях 800 грузовиков

Польские фермеры на утро 22 апреля блокируют движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", опуская по несколько грузовых транспортных средств в час, или вообще ограничивая движение.

Об этом сообщил ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

По его словам, через "Яготин" польские протестующие не пропускают грузовики в сторону Польши. Кроме того, через это направление, как и раньше, протестующие пропускают в сторону Украины незначительное количество грузовиков, особенно если сравнивать с пропускной способностью данного направления.

"За прошедший день таких было 75. Еще раз отмечу, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях", - сказал Демченко.

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Он пояснил, что на пункте пропуска "Рава-Русская" с утра 21 апреля польские фермеры частично начали пропускать грузовые транспортные средства на въезд в Польшу.

"По состоянию на утро 22 апреля на этих двух заблокированных пунктах в очередях на территории Польши в целом находится около 800 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктами пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова".

18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.