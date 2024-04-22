Польські фермери блокують два пункти пропуску: у чергах 800 вантажівок

Польські фермери на ранок 22 квітня блокують рух вантажівок на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", опускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух.

Про це повідомив ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

За його словами, через "Яготин" польські протестувальники не пропускають вантажівки в бік Польщі. Крім того, через цей напрямок, як і раніше, протестувальники пропускають у бік України незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю даного напрямку.

"За минулий день таких було 75. Вкотре зазначу, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках", – сказав Демченко.

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Він пояснив, що на пункті пропуску "Рава-Руська" від ранку 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі.

"Станом на ранок 22 квітня на цих двох заблокованих пунктах у чергах на території Польщі загалом перебуває близько 800 вантажівок. Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

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Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктами пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.