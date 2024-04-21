За сутки украинская энергосистема оказывала аварийную помощь Польше

За сутки Украина по запросу оператора системы передачи предоставляла аварийную энергетическую помощь Польше объемом 1600 Мвт час.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечают, из-за солнечной работы и активной работы солнечных электростанций, в энергосистеме образовался избыток. В результате чего, на запрос польской стороны, украинская энергосистема имела возможность предоставить аварийную помощь объемом 1600 МВт ч.

При этом, потребности потребителей в Украине покрываются собственной генерацией и импортом электроэнергии.

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На сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 8430 МВт ч. Также ночью на 21 апреля в небольшом объеме осуществлялся экспорт - суммарно 139 МВт ч.

Напомним:

В течение 20 апреля украинская энергетическая система привлекала аварийную помощь в виде электроэнергии из Польши, Словакии и Румынии. Привлечение помощи на 21 апреля не предвидится.

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