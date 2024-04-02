В Международный реестр убытков поступит до 8 миллионов заявлений - Шмыгаль
В Кабинете министров прогнозируют, что в Международный реестр убытков поступит до 8 миллионов заявлений.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"Сегодня в Гааге начнет работу Международный реестр убытков, куда смогут обратиться с заявлением все украинцы, пострадавшие от российской агрессии", - напомнил глава правительства.
Заявления о поврежденном или разрушенном жилье будут подаваться через "Дію".
"Прогнозируем, что только в сегменте жилья в Реестр поступит от 300 до 600 тыс. заявлений от пострадавших. В целом ожидаем до 8 млн заявлений от всех, кого так или иначе коснулась война", - резюмировал Шмыгаль.
Напоминаем:
В "Дії" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. Пока можно подать заявление только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.