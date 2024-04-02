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В Международный реестр убытков поступит до 8 миллионов заявлений - Шмыгаль

Вторник, 2 апреля 2024, 15:24 - Анастасия Жарикова

В Кабинете министров прогнозируют, что в Международный реестр убытков поступит до 8 миллионов заявлений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сегодня в Гааге начнет работу Международный реестр убытков, куда смогут обратиться с заявлением все украинцы, пострадавшие от российской агрессии", - напомнил глава правительства.

Заявления о поврежденном или разрушенном жилье будут подаваться через "Дію".

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"Прогнозируем, что только в сегменте жилья в Реестр поступит от 300 до 600 тыс. заявлений от пострадавших. В целом ожидаем до 8 млн заявлений от всех, кого так или иначе коснулась война", - резюмировал Шмыгаль.

Напоминаем:

В "Дії" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков. Пока можно подать заявление только об уничтоженной или поврежденной недвижимости.

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Кабмин война убытки
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