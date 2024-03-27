Шмыгаль поручил безотлагательно начать строительство нового водопровода до Николаева

фото: Telegram Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил безотлагательно начать проектирование и строительство водопровода для обеспечения Николаева питьевой водой.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram по результатам с участием профильных министров и руководства Николаева.

"Вследствие постоянных российских обстрелов в начале полномасштабного вторжения и подрыва Россией Каховской ГЭС в Николаеве возникла проблема с водоснабжением. Для ее решения правительство в целом выделило уже более 1,3 млрд грн. Обеспечена подача технической воды", - написал премьер.

По его словам, чтобы люди получили доступ к питьевой воде, разрабатывается комплексное решение, которое включает строительство нового водопровода.

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"Было дано задание подготовить соответствующий проект в короткие сроки. Сегодня во время совещания рассмотрели предложения и определили возможные источники привлечения средств.

По результатам совещания поручил обеспечить бесперебойную подачу технической воды в Николаев в течение этого года, а также безотлагательно начать проектирование и строительство нового водопровода для обеспечения города питьевой водой", - резюмировал Шмыгаль.

До большой войны Николаев получал воду из Днепра. Проблема с водоснабжением в городе возникла в результате постоянных обстрелов РФ в начале полномасштабного вторжения и подрыва Россией Каховской ГЭС.

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"Сейчас город качает воду из рек, которые текут рядом. Эта вода имеет повышенный уровень соли из-за близости к Черному морю. Пресную воду нужно набирать на улице из скважин или точек опреснения", - пишет liga.net.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что возобновить поставки питьевой воды в Николаеве планируют до конца года.

Напоминаем:

Кабинет Министров выделил еще 5,149 миллиарда гривен Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на строительство магистральных водопроводов в связи с уничтожением Каховской ГЭС.

В феврале сообщалось, что магистральный водопровод на Днепропетровщине, который должен обеспечить водоснабжение для городов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, уже на финальной стадии готовности.

Фактически сразу после подрыва россиянами Каховской ГЭС начались подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов.

Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен.

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Экономическая правда